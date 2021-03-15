Луческу пожелал "Заре" выйти в еврокубки после очной встречи в УПЛ

15 марта, 2021, 13:13

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу пожелал луганской "Зари" выйти в еврокубки

Об этом сообщает официальный сайт " Динамо ".

По словам Луческу, который в 18-м туре УПЛ победил "Зарю" (2: 0), он надеется, что "Динамо" и "Заря" будут представлять Украину в еврокубках.

"И организация, и само качество игры, и ее ритм у обеих команд были на уровне. Встретились две команды, которые играют в еврокубках и, я надеюсь, будут представлять Украину в Европе и в следующем году. Я очень доволен тем, как ребята подготовились к игре, как они сыграли, как интерпретировали на поле то, что я хотел видеть от них. У них есть понимание того, что я хочу видеть на футбольном поле. я очень доволен и игрой, и результатом ", - отметил Мирча Луческу.

В 18-м туре Премьер-лиги "Динамо" в Запорожье победил "Зарю" - 2: 0, а "Шахтер" в Киеве разгромил "Десну" - 4: 0.

Благодаря этим победам, динамовцы и «горняки» увеличили отрыв от луганчан и черниговцев.

"Динамо" лидирует с 43 очками, "Шахтер" 39 пунктов и идет вторым. "Заря" с 32 баллами - третья, а "Десна" с 30 очками - четвертая.

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