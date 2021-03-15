Луческу пожелал "Заре" выйти в еврокубки после очной встречи в УПЛ
Об этом сообщает официальный сайт " Динамо ".
По словам Луческу, который в 18-м туре УПЛ победил "Зарю" (2: 0), он надеется, что "Динамо" и "Заря" будут представлять Украину в еврокубках.
"И организация, и само качество игры, и ее ритм у обеих команд были на уровне. Встретились две команды, которые играют в еврокубках и, я надеюсь, будут представлять Украину в Европе и в следующем году. Я очень доволен тем, как ребята подготовились к игре, как они сыграли, как интерпретировали на поле то, что я хотел видеть от них. У них есть понимание того, что я хочу видеть на футбольном поле. я очень доволен и игрой, и результатом ", - отметил Мирча Луческу.
В 18-м туре Премьер-лиги "Динамо" в Запорожье победил "Зарю" - 2: 0, а "Шахтер" в Киеве разгромил "Десну" - 4: 0.
Благодаря этим победам, динамовцы и «горняки» увеличили отрыв от луганчан и черниговцев.
"Динамо" лидирует с 43 очками, "Шахтер" 39 пунктов и идет вторым. "Заря" с 32 баллами - третья, а "Десна" с 30 очками - четвертая.
- Напомним, 13 марта "Минай" на своем поле в меньшинстве проиграл "Ингульцу" .
- Кроме того, в субботу "Ворскла" в большинстве уступила "Днепру-1" .
- В воскресенье "Колос" одолел в Коваливке "Мариуполь" .
- В центральном матче тура "Динамо" в Запорожье обыграло "Зарю" .
- Также в 18-м туре чемпионата Украины "Шахтер" в Киеве разгромил "Десну" .
- В еще одной игре воскресенья "Александрия" оказалась сильнее "Олимпик" .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти