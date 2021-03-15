Китайская делегация посетила оккупированный Крым "для оценки туристического потенциала", - СМИ

15 марта, 2021, 14:21

Китайская делегация посетила оккупированный Крыму: посетили ряд винодельческих предприятий и сельского хозяйства

Об этом сообщают " Крим.Реалии ".

В оккупационному "министерстве курортов и туризма Крыма" сообщили о визите на остров представителей Китая для "оценки туристического потенциала" полуострова.

Россияне утверждают, что в состав делегации вошли заместитель руководителя Ассоциации российско-китайской дружбы Чэнь Шаньвэнь, генеральный директор пекинской экспортно-импортной торговой компании "Кай Шен" Чжао Кай и председатель совета директоров ОАО "ХаоЛан" Чэнь Юн.

"В ходе визита в Крым они посетили ряд предприятий винодельческой отрасли и сельского хозяйства полуострова, а также курортные регионы", - говорится в сообщении.

Оккупационные власти полуострова назвала причиной визита китайцев "дальнейшее формирование имиджа Крыма как региона с уникальными природно-климатическими условиями и лечебными Сакские грязи".

Комментариев от представителей Китая по этому поводу нет.