Китайская делегация посетила оккупированный Крым "для оценки туристического потенциала", - СМИ
Об этом сообщают " Крим.Реалии ".
В оккупационному "министерстве курортов и туризма Крыма" сообщили о визите на остров представителей Китая для "оценки туристического потенциала" полуострова.
Россияне утверждают, что в состав делегации вошли заместитель руководителя Ассоциации российско-китайской дружбы Чэнь Шаньвэнь, генеральный директор пекинской экспортно-импортной торговой компании "Кай Шен" Чжао Кай и председатель совета директоров ОАО "ХаоЛан" Чэнь Юн.
"В ходе визита в Крым они посетили ряд предприятий винодельческой отрасли и сельского хозяйства полуострова, а также курортные регионы", - говорится в сообщении.
Оккупационные власти полуострова назвала причиной визита китайцев "дальнейшее формирование имиджа Крыма как региона с уникальными природно-климатическими условиями и лечебными Сакские грязи".
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