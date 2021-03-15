Кулеба анонсировал создание зарубежных представительств, физически расположенных в Киеве

15 марта, 2021, 21:14

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о создании новых мобильных посольств, которые позволят расширить дипломатическое присутствие в мире

Об этом сообщает МИД Украины.

"Отныне мы сможем создавать посольства Украины за границей с резиденцией в Киеве. То есть посольство физически находится в Украине и обеспечивает присутствие нашего государства в иностранной стране дистанционно. В эру тотального онлайна такое учреждение может выполнять практически все те же функции, что и физически расположенное в стране пребывания", - сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что такой формат дипломатического присутствия функционирует во многих зарубежных странах.

"Нововведения позволяют уже сегодня на практике расширять географию присутствия Украины в мире со значительной экономией денег налогоплательщиков. Больше присутствия - больше возможностей для государства, украинского бизнеса и граждан", - отметил министр.