Кулеба анонсировал создание зарубежных представительств, физически расположенных в Киеве
Об этом сообщает МИД Украины.
"Отныне мы сможем создавать посольства Украины за границей с резиденцией в Киеве. То есть посольство физически находится в Украине и обеспечивает присутствие нашего государства в иностранной стране дистанционно. В эру тотального онлайна такое учреждение может выполнять практически все те же функции, что и физически расположенное в стране пребывания", - сказал Кулеба.
Он подчеркнул, что такой формат дипломатического присутствия функционирует во многих зарубежных странах.
"Нововведения позволяют уже сегодня на практике расширять географию присутствия Украины в мире со значительной экономией денег налогоплательщиков. Больше присутствия - больше возможностей для государства, украинского бизнеса и граждан", - отметил министр.
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