КСУ определять конституционность состава НКРЕКП в письменном производстве

15 марта, 2021, 12:40

Конституционный суд Украины рассмотрит дело о неконституционности состава Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) в письменном производстве

Об этом говорится в сообщении КСУ.

"Постановлено Решение суда о рассмотрении дела на пленарном заседании в форме письменного производства", - говорится в сообщении.

Отметим, рассмотрение дела в письменном производстве не предусматривает заслушивание участников дела, задания вопросов по сути дела как судьями, так и участниками процесса.

Напомним, конституционное представление 50 народных депутатов фракций "Батькивщина" и "Европейская солидарность" о несоответствии Конституции указов президента об определении всех семи членов НКРЕКП поступило в суд 4 ноября 2020. Кроме того, народные депутаты обратились в КСУ относительно признания неконституционными положения закона "О НКРЕКП", которые позволили президенту назначать членов регулятора без конкурса и прохождения специальной проверки, а также утверждать схему их ротации.

Дело по представлению депутатов была открыта 15 января 2021 года.