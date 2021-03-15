Кремль усматривает в Крымской платформе "посягательство на территориальную целостность РФ"
Об этом сказала представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает пресс-служба ведомства.
Она заявила, что все усилия Украины по возвращению Крыма якобы "являются нелегитимными и не могут восприниматься иначе, как угроза агрессии против Российской Федерации".
"Еще раз напоминаем, что будем рассматривать участие любых стран и организаций в таких действиях, включая инициативу "Крымская платформа", как недружественный в отношении России шаг, как прямое посягательство на ее территориальную целостность", - говорится в сообщении.
"Крымская платформа" будет переговорной площадкой, целью которого будет деоккупация полуострова, захваченного Российской Федерацией.
- Напомним, на саммите "Крымской платформы" 23 августа планируется утверждение документа "Крымская хартия", осуждающую политику РФ в отношении оккупированного Крыма.
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