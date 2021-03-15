Коронавирус: во Львове и Одессе школьников 5-11 классов перевели на "дистанционку"

15 марта, 2021, 15:00

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом Одесса и Львов перевели учеников 5-11 классов на дистанционное обучение

Об этом на заседании оперативного штаба Одесского горсовета заявила заместитель директора местного департамента образования и науки Ирина Столбовая.

Так, школы Одессы с 15 марта перевели учеников 5-11 классов на дистанционное обучение.

"Ученики 5-11 классов переведены на дистанционное обучение до особого распоряжения, а ученики 1-4 классов продолжают обучение с четким соблюдением противоэпидемических мероприятий", - отметила Столбовая.

Также, школам рекомендовали уйти на весенние каникулы с 22 по 26 марта.

В свою очередь мэр Львова Андрей Садовый заявил , что Львов находится в полушаге от "красной" зоны адаптивного карантина, поэтому в городе учеников 5-11 классов переводят на дистанционное обучение.

Он отметил, что многие страны Европы сегодня переходят на жесткий локдаун. Кроме того, ограничения "красной" зоны уже действуют в четырех областях Украины.

"Вчера стало известно, что в харьковских больницах никуда класть больных. Во Львове пока есть места в медицинских учреждениях, но если раньше в течение дня в коммунальные больницы поступало в среднем +30 новых больных, то сейчас таких уже больше 40. Поэтому, чтобы от- вот не перейти к "красной" зоне, мы уже сегодня делаем первый шаг: завтра дети 5-11 классов будут учиться дистанционно ", - отметил Садовый.

15 марта Министерство здравоохранения обновило карантинные зоны в Украине: в "красной" - четыре области, однако в "оранжевой" - 11 регионов.

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