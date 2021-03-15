Католическая церковь запретила благословлять однополые браки

15 марта, 2021, 15:15

Ватикан официально запретил церкви благословлять однополые союзы

Об этом сообщает Vatican News.

Согласно позиции Конгрегации доктрины веры, церковь не уполномочена благословлять гомосексуальные пары.

"Таким образом, не разрешено, чтобы священники благословляли гомосексуальные пары, которые просят о своеобразном религиозное признание своего союза. Папа был проинформирован и дал свое согласие на обнародование ответа", - говорится в сообщении.

В ответе Конгрегации говорится, что отношения, в том числе стабильные, которые "включают сексуальную практику вне брака" (вне "неразрывного союза мужчины и женщины", открытого для передачи жизни), не соответствуют "замыслам Бога".

"Еще одна причина отрицательного ответа представлена риском ошибочного приравнивания благословения союзов между лицами одного пола к таинству супругов", - отметили в Ватикане.

Конгрегация уточняет, что ответ не исключает предоставления благословение "отдельным лицам с гомосексуальными наклонностями".