ГСЧС предупредила о тумане в ряде областей и метелях в Карпатах

15 марта, 2021, 17:25

В северных, Винницкой и Черкасской областях ожидается туман, а в Карпатах значительный снег и порывистый ветер

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"В ближайший час и до конца суток 15 марта, ночью и утром 16 марта в северных (кроме Сумской), Винницкой и Черкасской областях туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Спасатели отмечают, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

По данным Укргидрометцентра, 16 марта в Карпатах значений снег, днем порывы ветра 15-20 м\с, метель (І уровень опасности, желтый).

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