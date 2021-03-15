Финансировали оккупантов на десятки млн рублей: СБУ объявила подозрение экс-руководителю вагоностроительного завода в оккупированной Кадиевке
Об этом сообщает пресс-центр СБУ .
Оперативники и следователи задокументировали, что "Стахановский вагоностроительный завод" поставлял продукцию в Россию. Часть средств завод платил как "налоги" оккупационной администрации.
В частности, в 2018 году предприятие перечислило в "бюджет" оккупантов более миллиона российских рублей.
По данным СБУ, объемы финансирования оккупационной власти и пророссийских террористов составляют десятки миллионов рублей.
Служба безопасности Украины сообщила экс-руководителю вагоностроительного завода о подозрении в финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы. Он объявлен в розыск.
Справка. Город Кадиевка до 2016 года назывался Стаханов. Сейчас находится под оккупацией.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти