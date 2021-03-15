Финансировали оккупантов на десятки млн рублей: СБУ объявила подозрение экс-руководителю вагоностроительного завода в оккупированной Кадиевке

15 марта, 2021, 15:33

Служба безопасности Украины разоблачила механизм финансирования российской администрации на оккупированной Луганщине: организаторы незаконно отправляли в РФ продукцию захваченного террористами украинского предприятия

Об этом сообщает пресс-центр СБУ .

Оперативники и следователи задокументировали, что "Стахановский вагоностроительный завод" поставлял продукцию в Россию. Часть средств завод платил как "налоги" оккупационной администрации.

В частности, в 2018 году предприятие перечислило в "бюджет" оккупантов более миллиона российских рублей.

По данным СБУ, объемы финансирования оккупационной власти и пророссийских террористов составляют десятки миллионов рублей.

Служба безопасности Украины сообщила экс-руководителю вагоностроительного завода о подозрении в финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы. Он объявлен в розыск.

Справка . Город Кадиевка до 2016 года назывался Стаханов. Сейчас находится под оккупацией.