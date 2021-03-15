Еврокомиссия начала процедуру против Британии за невыполнение Brexit-соглашения

15 марта, 2021, 17:34

Еврокомиссия начала юридическую процедуру против Великобритании после того, как Лондон в одностороннем порядке решил отложить имплементацию договоренностей по Северной Ирландии

Об этом сообщает The Guardian.

В частности, Европейская комиссия направила сегодня официальное письмо в Лондон о нарушении основных положений протокола об Ирландии и Северной Ирландии, а также обязательств по соглашению о Brexit.

Как отмечается, это уже второй раз за последние 6 месяцев Брюссель начинает юридические процедуры против Соединенного Королевства из-за Brexit.

Причиной стало то, что Великобритания в начале марта текущего года приняла одностороннее решение отложить выполнение части протокола об Ирландии и Северной Ирландии, касающейся проверок товаров, отправляемых из Великобритании.

"Односторонние решения и нарушение международного права со стороны Британии подрывают доверие между нами. Великобритания должна надлежащим образом реализовать договоренности, если мы хотим достичь наших целей. Поэтому сегодня мы начинаем юридическую процедуру. Я надеюсь, что благодаря сотрудничеству, прагматическому и конструктивному духу, который до сих пор господствовал в нашей работе над имплементацией соглашения о Brexit, мы можем решить эти вопросы в Общем комитете, не прибегая к дальнейшим правовым средствам", - заявил вице-президент ЕК Шефчович.

Это произошло через два месяца после того, как Великобритания подписала торговое соглашение с ЕС и менее чем через 14 месяцев после подписания широкого соглашения о Brexit, частью которой является Североирландский протокол.

Еврокомиссия дала Британии месяц на ответ. В случае непредоставления Лондоном надлежащего обоснования ЕС может наложить на Британию штраф.

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