Еще одна влиятельная американская организация раскритиковала резкое повышение акцизов на ТИЭНы
Так во влиятельной американской организации Americans for Tax Reform оценили попытки Верховной Рады Украины повысить акцизы на ТИЭНы сразу на 320%.
В организации также отметили, что есть альтернативный вариант более постепенного повышения акциза на ТИЭНы - поправка по единовременному повышению акцизов на 200%, а затем - на 30% ежегодно.
"Резкое повышение акцизов и цен на ТИЭНы приведет к еще большему росту числа курильщиков, которые переходят на дешевые нелегальные табачные изделия. В прошлые годы Украина уже превратилась в мировой хаб контрабанды сигарет в Европу. В 2020 году доля нелегального рынка сигарет составила 9%, включая контрабанду, контрафакт и сигареты с поддельными акцизными марками", - заявили в Americans for Tax Reform.
В организации выразили понимание, что Украина пытается "перезагрузить" свою экономическую и финансовую систему после падения ВВП на 5% в 2020 году, но раскритиковали попытку сделать это за счет резкого повышения акцизов и ухудшения перспектив для здоровья собственных граждан, напомнив, что в предыдущие годы в Украине курило 5,96 млн человек.
"Политика борьбы с табаком не должна строго регулировать самые инновационные решения для снижения вреда от табака - в частности ТИЭНы и электронные сигареты. Упомянутые инновации создают дополнительные возможности снизить уровень курения. Это важный инструмент для разработки эффективной глобальной стратегии борьбы с табаком. Пандемия коронавируса показала, насколько важны инновации для решения проблем здравоохранения во всем мире, - заявили в Americans for Tax Reform.
В организации напомнили, что правительства Великобритании, Канады и Новой Зеландии целенаправленно поддерживают переход курильщиков с традиционных сигарет на менее вредные альтернативы, такие как электронные сигареты и ТИЭНы .
"Правительство Украины должно максимизировать уменьшение вреда от табака для населения страны. Мы не считаем примером эффективного регулирования создание налоговых препятствий для перехода курильщиков от курения к менее вредным альтернативам", - уверены в Americans for Tax Reform.
Americans for Tax Reform - влиятельная в США организация, созданная еще в 1985 г. с целью предотвращения повышения любых налогов. Основным проектом организации является Обещание защиты налогоплательщиков, которое за весь период подписало более 1 400 высших американских должностных лиц, в т.ч. конгрессменов, сенаторов и губернаторов.
Напомним, ранее идею 4-кратного повышения акциза на ТИЭНы раскритиковала другая влиятельная американская организация Taxpayers Protection Alliance.
"Контрабандные ТИЭНы уже распространены в Украине. Небольшой магазин в Белой Церкви, в 90 км от Киева, предлагает на продажу ПВТ с английскими предупреждениями о влиянии на здоровье. А китайские ТИЭНы с надписью "Только для продажи в режиме беспошлинной торговли" активно продаются на востоке Украины - от киосков в Запорожье до пивных магазинов в Никополе", - сообщили в Taxpayers Protection Alliance.
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