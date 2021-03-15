Еще одна влиятельная американская организация раскритиковала резкое повышение акцизов на ТИЭНы

15 марта, 2021, 10:30

Чрезмерное налогообложение табачных изделий для электронного нагрева (ТИЭН) приведет к процветанию нелегальной торговли, прямым потерям госбюджета от неуплаченных налогов, а также ограничит возможности для общественного здоровья

Так во влиятельной американской организации Americans for Tax Reform оценили попытки Верховной Рады Украины повысить акцизы на ТИЭНы сразу на 320%.

В организации также отметили, что есть альтернативный вариант более постепенного повышения акциза на ТИЭНы - поправка по единовременному повышению акцизов на 200%, а затем - на 30% ежегодно.

"Резкое повышение акцизов и цен на ТИЭНы приведет к еще большему росту числа курильщиков, которые переходят на дешевые нелегальные табачные изделия. В прошлые годы Украина уже превратилась в мировой хаб контрабанды сигарет в Европу. В 2020 году доля нелегального рынка сигарет составила 9%, включая контрабанду, контрафакт и сигареты с поддельными акцизными марками", - заявили в Americans for Tax Reform.

В организации выразили понимание, что Украина пытается "перезагрузить" свою экономическую и финансовую систему после падения ВВП на 5% в 2020 году, но раскритиковали попытку сделать это за счет резкого повышения акцизов и ухудшения перспектив для здоровья собственных граждан, напомнив, что в предыдущие годы в Украине курило 5,96 млн человек.

"Политика борьбы с табаком не должна строго регулировать самые инновационные решения для снижения вреда от табака - в частности ТИЭНы и электронные сигареты. Упомянутые инновации создают дополнительные возможности снизить уровень курения. Это важный инструмент для разработки эффективной глобальной стратегии борьбы с табаком. Пандемия коронавируса показала, насколько важны инновации для решения проблем здравоохранения во всем мире, - заявили в Americans for Tax Reform.

В организации напомнили, что правительства Великобритании, Канады и Новой Зеландии целенаправленно поддерживают переход курильщиков с традиционных сигарет на менее вредные альтернативы, такие как электронные сигареты и ТИЭНы .

"Правительство Украины должно максимизировать уменьшение вреда от табака для населения страны. Мы не считаем примером эффективного регулирования создание налоговых препятствий для перехода курильщиков от курения к менее вредным альтернативам", - уверены в Americans for Tax Reform.

Americans for Tax Reform - влиятельная в США организация, созданная еще в 1985 г. с целью предотвращения повышения любых налогов. Основным проектом организации является Обещание защиты налогоплательщиков, которое за весь период подписало более 1 400 высших американских должностных лиц, в т.ч. конгрессменов, сенаторов и губернаторов.

Напомним, ранее идею 4-кратного повышения акциза на ТИЭНы раскритиковала другая влиятельная американская организация Taxpayers Protection Alliance.

"Контрабандные ТИЭНы уже распространены в Украине. Небольшой магазин в Белой Церкви, в 90 км от Киева, предлагает на продажу ПВТ с английскими предупреждениями о влиянии на здоровье. А китайские ТИЭНы с надписью "Только для продажи в режиме беспошлинной торговли" активно продаются на востоке Украины - от киосков в Запорожье до пивных магазинов в Никополе", - сообщили в Taxpayers Protection Alliance.