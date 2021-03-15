Бизнес призвал Раду поддержать постепенное повышение акцизного налога на табачные изделия

15 марта, 2021, 16:48

Три украинские бизнес-ассоциации призвали Верховную Раду поддержать постепенное повышение акцизного налога на табачные и табакосодержащие изделия

Об этом сообщила пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

Согласно сообщению, бизнес-сообщество ЕБА, Американской торговой палаты в Украине и Союза украинских предпринимателей обратилось в Верховную Раду Украины о необходимости пересмотра системы налогообложения табачных и табакосодержащих изделий для электрического нагрева в пользу постепенного повышения ставок акциза.

Так, по мнению членов ассоциаций, налоговая политика последних лет, которая базировалась на резком увеличении ставок акциза, негативно повлияла на рынок табачных изделий и стала неэффективным инструментом для получения дополнительных поступлений в бюджет. В пресс-службе отметили, что ежегодное 20-процентное повышение ставки налога на сигареты является довольно значительным и требует пересмотра путем его расширения до 2030 года с 10-процентным ежегодным повышением ставок.

"Кроме того, крайне важным для отрасли является также устранение негативной практики и изъятия положений из Налогового Кодекса Украины об индексации ставок акцизного налога на табачные изделия с учетом предложенного графика ежегодного роста акцизного налога на такую продукцию", - отметили в пресс служба.

В пресс-службе также напомнили, что с января 2021 года произошло беспрецедентное повышение ставки налога на ТИЭН на 320%.

Таким образом, ассоциации призвали руководство Верховной Рады и всех народных депутатов поддержать постепенное повышение ставок налога на ТИЭН при рассмотрении законопроекта №4278 на очередном пленарном заседании.

В пресс-службе также обратили внимание, что в странах ЕС ставки налога на сигареты и ТИЭНы не являются одинаковыми, а применяется практика дифференциации. Учитывая это, бизнес предложил обсудить установление дифференциации указанных ставок в пользу ТИЭН в дальнейшем после принятия упомянутого поправки в Налоговый кодекс, а также инициировать изменения в предварительно принятый план поэтапного ежегодного повышения ставок налога на сигареты, предусмотрев постепенное ежегодное увеличение ставок на 10% до 2030 года и отмены соответственно индексации на табачные изделия.