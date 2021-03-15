Букингемский дворец решил расследовать травля персонала со стороны Меган Маркл, - СМИ

15 марта, 2021, 12:12

Букингемский дворец решил нанять независимую юридическую фирму для расследования утверждений о том, что Меган Маркл, герцогиня Сассекском, издевалась над персоналом

Об этом сообщает Metro.

В прошлом месяце двое высокопоставленных сотрудников Кенсингтонского дворца, где проживали принц Гарри и Меган Маркл, заявили, что они и еще несколько их коллег якобы подверглись издевательствам и унижению со стороны герцогини.

Как отмечается, в 2018 году Джейсон Кнауф, тогдашний секретарь по связям с общественностью герцога и герцогини Сассекском, подал жалобу на издевательства со стороны Маркл. В электронном письме высокопоставленному придворном он написал: "Я очень обеспокоен тем, что за последний год герцогиня смогла затравить двух личных помощников". Он описал его поведение как "абсолютно неприемлемое".

Электронное письмо было отправлено в отдел кадров.

Со своей стороны Меган Маркл отвергла все обвинения в ее адрес, назвав их клеветой и попросила предоставить доказательства.

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Источники, приближенные к королевской семье, подчеркнули, что "плохие факты издевательств еще не раскрыты".

После этого чиновники дворца решили, что целесообразно не проводить внутреннее расследование обвинений в адрес Меган Маркл, как обычно происходит в таких деликатных вопросах. Зато расследованием будет заниматься сторонняя юридическая фирма.

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