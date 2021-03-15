Bellingcat по выходу расследование о "вагнеровцев": "Нет установленной даты"

15 марта, 2021, 12:07

Команда Bellingcat не планирует презентацию фильма-расследования о срыве возможной операции украинских спецслужб по задержанию российских наемников ПВК Вагнера в ближайшее время

Основатель Bellingcat Элиот Хиггинс сообщил, что расследование и съемки документального фильма все еще продолжаются.

"Нет установленной даты выхода нашего расследования Вагнергейт, и мы ее никогда не устанавливали", - написал он в Twitter.

По мнению эксперта Bellingcat Арика Толер, слухи о показе фильма 15 марта могли распространить украинские СМИ.

"Не знаю, откуда появилось 15 марта как дата выхода документального фильма Вагнергейт, но я считаю, что кто-то в украинских СМИ подумал, что его выход в мартовские иды будет действительно драматическим", - сказал расследователь.

No idea where this March 15th release date came from for the Wagnergate documentary, but I figure someone in Ukrainian media thought it would be really dramatic for it to come out on the Ides of March. https://t.co/5NrrM7cGwj - Aric Toler (@AricToler) March 14, 2021

В декабря 2020 года расследователи Bellingcat анонсировали съемки документального фильма о провале спецоперации ГУР Минобороны и СБУ по вагнеривцив, существование которой официальный Киев отрицает. Первую часть расследования по этой теме планировали выпустить в первом квартале 2021 года.

По информации Дмитрия Гордона, выход фильма-расследования о срыве операции по захвату "вагнеривцив" запланирован на 5 апреля .

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