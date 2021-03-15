Bellingcat по выходу расследование о "вагнеровцев": "Нет установленной даты"
Основатель Bellingcat Элиот Хиггинс сообщил, что расследование и съемки документального фильма все еще продолжаются.
"Нет установленной даты выхода нашего расследования Вагнергейт, и мы ее никогда не устанавливали", - написал он в Twitter.
По мнению эксперта Bellingcat Арика Толер, слухи о показе фильма 15 марта могли распространить украинские СМИ.
"Не знаю, откуда появилось 15 марта как дата выхода документального фильма Вагнергейт, но я считаю, что кто-то в украинских СМИ подумал, что его выход в мартовские иды будет действительно драматическим", - сказал расследователь.
No idea where this March 15th release date came from for the Wagnergate documentary, but I figure someone in Ukrainian media thought it would be really dramatic for it to come out on the Ides of March. https://t.co/5NrrM7cGwj- Aric Toler (@AricToler) March 14, 2021
В декабря 2020 года расследователи Bellingcat анонсировали съемки документального фильма о провале спецоперации ГУР Минобороны и СБУ по вагнеривцив, существование которой официальный Киев отрицает. Первую часть расследования по этой теме планировали выпустить в первом квартале 2021 года.
По информации Дмитрия Гордона, выход фильма-расследования о срыве операции по захвату "вагнеривцив" запланирован на 5 апреля .
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