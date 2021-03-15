Банки за месяц заключили кредитов с портфельными госгарантиями более чем 166 млн грн, - Минфин

15 марта, 2021, 13:48

За месяц работы программы предоставления кредитов с государственными гарантиями на портфельной основе банки заключили 69 договоров на общую сумму 166, 15 млн грн

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Согласно сообщению, четыре банки начали заключать кредитные договоры по программе предоставления государственных гарантий на портфельной основе и предоставлять кредитования малому и среднему бизнесу.

По состоянию на 1 марта заключено 69 договоров на сумму 166 150 000 грн. При этом обязательства по основному долгу, частично обеспечены государственными гарантиями на портфельной основе, составляли 78,4 млн грн.

По информации Минфина, больше кредитов выдал ПриватБанк - 59 на общую сумму 72 млн грн. Среди регионов по сумме выданных кредитов по программе лидируют Одесса и Днепропетровская области - 42 и 35 млн грн соответственно.

Напомним, Верховная Рада 3 сентября постановили проект закона №3659-д "О предоставлении государственных гарантий на портфельной основе".

Портфельные гарантии - это обязательства государства погасить перед банком до 80% нескольких кредитов (кредитного пула) предпринимателя, если он обанкротится.

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