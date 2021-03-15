АМКУ заявил о безосновательности обвинений ДТЭК в низких запасах угля

15 марта, 2021, 14:37

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) заявил о безосновательности обвинений компании ДТЭК в низких запасах угля и сообщил, что по собственной инициативе расследует вопрос, связанный с уменьшением гарантированных запасов угля на складах ТЭС

Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

Согласно сообщению, в последние недели АМКУ получает от бытовых потребителей электроэнергии и общественных организаций обращения "в отношении действий группы компаний" ДТЭК ", которые заключаются в ограничении поставок угля компаниям-контрагентам, не пополнение запасов угля, что привело к созданию дефицита на рынке электроэнергии" .

В АМКУ отметили, что обращения, поступающие в Комитет, должны отвечать установленным критериям и только тогда могут быть рассмотрены ним. В частности, необходимым составляющей заявления в АМКУ о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции является объяснение сути нарушения прав субъектов хозяйствования, граждан, объединений, учреждений, организаций. То есть, заявители должны указать, как действия или бездействие ответчика могут непосредственно и негативно повлиять на их права.

В то же время заявления, которые уже получил АМКУ, не содержат информации и объяснений о возможности негативного влияния на права и интересы заявителей, вызванных уменьшением гарантированных запасов угля на складах ТЭС и выходом энергогенерирующего оборудования в аварийные ремонты.

Следовательно, подчеркнули в АМКУ, такие заявления органами Комитета не могут быть рассмотрены.

"Если же совсем упростить, то" ограничение поставок угля компаниям-контрагентам, не пополнение запасов угля на собственных складах, выход генерирующих мощностей в внеплановые аварийные остановки "и т.п. не влияет на тариф в платежке бытовых потребителей. То есть, причинно-следственная связь отсутствует ", - пояснили в АМКУ.

В то же время в Комитете добавили, что для контроля соблюдения законодательства о защите экономической конкуренции на отдельных сегментах ринка электрической энергии, и с целью их установления действительных обстоятельств, которые привели к уменьшению гарантированных запасов угля на складах ТЭС, Комитет проводит расследование по собственной инициативе. Отмечается, что в случае выявления признаков нарушений законодательства о защите экономической конкуренции АМКУ примет соответствующие меры.

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