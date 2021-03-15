16 марта на Киевщине попрощаются с погибшим в зоне ООС воином 54-го отдельного разведбатальйона
15 марта, 2021, 15:24
Церемония прощания с погибшим 12 марта под Марьинкой Александром Пекуром начнется в 11:00 во вторник в селе Гуривщина Бучанского района
Об этом сообщает "Цензор".
Отмечается, что тело павшего воина доставят в родное село Гуровщина 15 марта между 18 и 19 часами вечера.
"16 марта, в селе Гуривщина Бучанского района Киевской области в 11:00 начнется церемония прощания с Александром Валентиновичем Пекуром, 1990 года рождения, старшим солдатом, военнослужащим 54-го отдельного разведывательного батальона, погибшим 12 марта в районе города Марьинка Донецкой области от смертельного пулевого ранения, полученного во время обстрела позиций ВСУ со стороны наемников РФ", - говорится в сообщении.
У погибшего при защите Отечества Александра Пекура остались мать и брат.
- Напомним, 12 марта Александр Пекур получил смертельное ранение от российского снайпера
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