14 марта по меньшей мере 39 человек погибли в противостоянии с режимом военных в Мьянме, - Reuters

15 марта, 2021, 08:43

Больше всего жертв было в бывшей столице и крупнейшем городе страны - Янгоне. Там военные убили минимум 22 протестующех, еще о 16 жертвах сообщают в других уголках страны

Об этом сообщает Reuters .

Отмечается, что военные открыли огонь по протестующим в пригороде Янгона Хлаингтайя.

Посольство Китая в стране отметил, что ряд сотрудников китайских заводов в стране были ранены во время беспорядков и призвали Мьянму защитить китайское имущество и граждан. В то же время очевидцы стврджують, что военные открыли огонь, как только увидели дым от одного из китайских заводов пригород.

Силы безопасности расстреливали толпы митингующих в пригороде Янгона, где проживают преимущественно мигранты. Как сообщило телевидение хунты, военные открыли по толпе огонь после того, как были подожжены четыре швейные фабрики и завод по производству удобрений - при этом около двух тысяч протестующих людей останавливали и блокировали пожарные машины на пути к горящим сооружений.

Также государственное телевидение заявило о гибели сотрудника полиции от рук протестующих.

14 марта стало найкрвавишим днем в Мьянме с момента переворота в стране.

Напомним, 1 февраля 2021 вооруженные силы Мьянмы ввели чрезвычайное положение сроком на год и сместили руководство страны. Военные задержали президента Вин Мьин и лидера правящей партии Аун Сан Су Чжи, которая по совместительству занимает должность государственного советника

Во время военного переворота временным президентом Мьянмы был назначен командующий вооруженными силами старший генерал Мин Аун Хлайн.

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