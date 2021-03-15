14 марта по меньшей мере 39 человек погибли в противостоянии с режимом военных в Мьянме, - Reuters
Об этом сообщает Reuters .
Отмечается, что военные открыли огонь по протестующим в пригороде Янгона Хлаингтайя.
Посольство Китая в стране отметил, что ряд сотрудников китайских заводов в стране были ранены во время беспорядков и призвали Мьянму защитить китайское имущество и граждан. В то же время очевидцы стврджують, что военные открыли огонь, как только увидели дым от одного из китайских заводов пригород.
Силы безопасности расстреливали толпы митингующих в пригороде Янгона, где проживают преимущественно мигранты. Как сообщило телевидение хунты, военные открыли по толпе огонь после того, как были подожжены четыре швейные фабрики и завод по производству удобрений - при этом около двух тысяч протестующих людей останавливали и блокировали пожарные машины на пути к горящим сооружений.
Также государственное телевидение заявило о гибели сотрудника полиции от рук протестующих.
14 марта стало найкрвавишим днем в Мьянме с момента переворота в стране.
- Напомним, 1 февраля 2021 вооруженные силы Мьянмы ввели чрезвычайное положение сроком на год и сместили руководство страны. Военные задержали президента Вин Мьин и лидера правящей партии Аун Сан Су Чжи, которая по совместительству занимает должность государственного советника
- Во время военного переворота временным президентом Мьянмы был назначен командующий вооруженными силами старший генерал Мин Аун Хлайн.
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