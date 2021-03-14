Зеленский должен порвать с Коломойским для сотрудничества с администрацией Байдена, - Washington Post

14 марта, 2021, 19:45

Об этом говорится в редакционной статье авторитетного американского издания Washington Post, сообщает Главком .

Издание отмечает, что Владимир Зеленский до сих пор не имел телефонного разговора с Джо Байденом. Новая администрация США пытается побудить Зеленского преодолеть эндемическую коррупцию собственной страны - то, что жизненно важно для стабилизации ее экономики и сохранения независимости от России.

Зеленский, бывший актер и политический неофит, был избран в 2019 году, обещая бороться с олигархами, грязными судьями и мафиозными сетями, которые преследовали Украину с момента ее получения независимости от Советского Союза. Но в прошлом году он отступил, уволив реформаторов в своем правительстве и руководителя НБУ, напоминают в WP.

Откат в реформах привел к остановке финансирования со стороны Международного валютного фонда по кредитному соглашению на $ 5 млрд, без которого Украина, возможно, не сможет осуществить выплаты в этом году.

Это также обеспокоило сторонников Киева в Соединенных Штатах, которые остаются важнейшим союзником Украины. Военная помощь США помогла сдерживать дальнейшую агрессию против Украины со стороны России, которая аннексировала Крым и до сих пор контролирует часть востока Украины.

Администрация Байдена, который был решительным сторонником независимости Украины на посту вице-президента, возобновляет прореформенную политику. В телефонном звонке министру иностранных дел Зеленского в прошлом месяце государственный секретарь Энтони Блинкен "отметил важность сохранения Украиной прогресса в борьбе с коррупцией и внедрении верховенства права и экономических реформ", - напоминает газета.

На прошлой неделе администрация ввела санкции против Коломойского из-за коррупции, направив однозначный сигнал о своих ожиданиях, пишут в Washington Post.

В издании отмечают, что меры, которые осуществил украинский президент, недостаточны.

"Офис Зеленского опубликовал заявление в ответ на санкции США, в котором говорится, что " Украина благодарна всем своим партнерам за поддержку " в " битве с олигархами ". Но президент должен проявить большую преданность этой борьбе. Ему следует настаивать на судебных реформах, восстановить независимость центрального банка и исключить любые шаги по ослаблению Национального антикоррупционного бюро ", - говорится в статье.

"Он должен однозначно порвать с Коломойским и поддержать против него уголовное обвинение", - отмечает издание. Партнерство с администрацией Байдена может решающим образом содействовать Украине в попытке освободиться от России и присоединиться к демократическому Западу, - резюмируют в Washington Post.

Напомним, 5 марта США публично признали олигарха Игоря Коломойского причастным к коррупции и ввели ограничительные меры против него и его семьи.

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