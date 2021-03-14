За сутки от COVID-19 привилось втрое меньше украинцев, чем заразилось
14 марта, 2021, 13:12
В Украине за прошедшие сутки, 13 марта 2021 года, было привито против COVID-19 3596 человек
Об этом со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Украины за воскресенье, 14 марта, передает Еспресо.TV .
Всего с начала прививочной кампании прививки проведены 51137 человек.
"По состоянию на 13 марта 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 247 556 человек", - сообщили в Минздраве.
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Получить информацию о вакцинации против COVID-19 можно на портале vaccination.covid19.gov.ua .
Записать на прививку в режиме онлайн можно ЗДЕСЬ .
Телефон "горячей линии" - 0 (800) 60 20 19.
- Напомним, за последние сутки лабораторно подтверждено заражение коронавирусом 9012 граждан Украины .
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