За сутки от COVID-19 привилось втрое меньше украинцев, чем заразилось

14 марта, 2021, 13:12

В Украине за прошедшие сутки, 13 марта 2021 года, было привито против COVID-19 3596 человек

Об этом со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Украины за воскресенье, 14 марта, передает Еспресо.TV .

Всего с начала прививочной кампании прививки проведены 51137 человек.

"По состоянию на 13 марта 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 247 556 человек", - сообщили в Минздраве.

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Получить информацию о вакцинации против COVID-19 можно на портале vaccination.covid19.gov.ua .

Записать на прививку в режиме онлайн можно ЗДЕСЬ .

Телефон "горячей линии" - 0 (800) 60 20 19.

Напомним, за последние сутки лабораторно подтверждено заражение коронавирусом 9012 граждан Украины .

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