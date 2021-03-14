Вице-президент Еврокомиссии заявил, что "Северный поток-2" не нужен ЕС
14 марта, 2021, 15:32
Вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что Евросоюзу не нужен газопровод "Северный поток-2"
Об этом он заявил в интервью Tagesspiegel .
По его словам, Еврокомиссия выступает против строительства "Северного потока-2", однако если он начнет функционировать, то ЕС будет добиваться, чтобы он отвечал всем требованиям Евросоюза по энергобезопасности.
"Нам не нужен " Северный поток-2 ", но он действительно существует. Однако Еврокомиссия должна обеспечить использование " Северного потока-2 " в соответствии с правилами ЕС. России это не нравится. Но это правила ЕС", - сказал Тиммерманс.
Он подчеркнул, что газопровод не должен ставить под угрозу безопасность энергоснабжения Европы.
- 10 марта стало известно, что США рассматривают возможность введения новых санкций против "Северного потока-2".
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