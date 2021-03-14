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Espreso.tvМирВице-президент Еврокомиссии заявил, что "Северный поток-2" не нужен ЕС

Вице-президент Еврокомиссии заявил, что "Северный поток-2" не нужен ЕС


фото: Reuters
Вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что Евросоюзу не нужен газопровод "Северный поток-2"

Об этом он заявил в интервью Tagesspiegel .

По его словам, Еврокомиссия выступает против строительства "Северного потока-2", однако если он начнет функционировать, то ЕС будет добиваться, чтобы он отвечал всем требованиям Евросоюза по энергобезопасности.

"Нам не нужен " Северный поток-2 ", но он действительно существует. Однако Еврокомиссия должна обеспечить использование " Северного потока-2 " в соответствии с правилами ЕС. России это не нравится. Но это правила ЕС", - сказал Тиммерманс.

Он подчеркнул, что газопровод не должен ставить под угрозу безопасность энергоснабжения Европы.

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