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Espreso.tvМирВеликобритания начала расследование в отношении жены Асада

Великобритания начала расследование в отношении жены Асада


фото: middleeastmonitor.com
Полиция Лондона начала досудебное расследование в отношении жены президента Сирии Асмы Асад

Ее подозревают в подстрекательстве к терроризму, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на The Sunday Times .

Поводом для расследования стало обращение Международной коллегии адвокатов Guernica 37.

Юристы обратили внимание на выступления Асмы Асад в поддержку вооруженных сил под верховным командованием Башара Асада.

Кроме того, полиции города Лондона предоставлены определенные доказательства влияния жены Асада на политическую жизнь Сирии.

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