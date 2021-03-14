Великобритания начала расследование в отношении жены Асада
14 марта, 2021, 10:04
Полиция Лондона начала досудебное расследование в отношении жены президента Сирии Асмы Асад
Ее подозревают в подстрекательстве к терроризму, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на The Sunday Times .
Поводом для расследования стало обращение Международной коллегии адвокатов Guernica 37.
Юристы обратили внимание на выступления Асмы Асад в поддержку вооруженных сил под верховным командованием Башара Асада.
Кроме того, полиции города Лондона предоставлены определенные доказательства влияния жены Асада на политическую жизнь Сирии.
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