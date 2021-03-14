В Мариуполе построят первый храм в честь Героев войны с Россией

14 марта, 2021, 08:26

В субботу, 13 марта 2021 года, в Мариуполе состоялась закладка капсулы о начале строительства Свято-Покровского храма Православной церкви Украины в честь воинов российско-украинской войны

Мероприятие состоялось при участии заместителя командующего Операции Объединенных сил генерал-майора Эдуарда Москалева, представителей благотворительных организаций и духовенства, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на официальную страницу ООС.

На общей молитве и закладке капсулы присутствовали участники боевых действий, волонтеры, правоохранители, представители власти и общественности города Мариуполя и других городов Донецкой области.

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"Это первый в Украине храм, который будет построен в честь наших защитников, а также в честь победы. Мы сильная нация, мы казаки и победа будет за нами!", - отметил глава Донецкой ОГА в первые годы войны с РФ Павел Жебривский.

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