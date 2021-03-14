В Германии назвали сумму, которую потеряет экономика из-за пандемии

14 марта, 2021, 19:30

Немецкая экономика из-за пандемии коронавируса в 2021 году терпит убытки в 250 млрд евро

Об этом в интервью Bild am Sonntag заявил директор Института немецкой экономики Михаэль Гютер, сообщает Укринформ .

По его словам, локдаун будет стоить немецкой экономике около 50 млрд евро только в первом квартале 2021 года, общие же убытки достигнут 250 млрд евро.

Гютер напомнил, что уже в течение года не работают отдельные отрасли экономики, в частности выставочная и индустрия развлечений, гостиницы и рестораны были закрыты в основном на четыре с половиной месяца после вынужденного перерыва весной 2020 года. Простаивают розничная торговля и туристическая отрасль.

Пакеты помощи от федерального правительства работают в краткосрочной перспективе и могут помочь предотвратить худшие последствия, однако ждать выплат иногда приходится слишком долго. Около 5 тыс. компаний до сих пор существуют только благодаря тому, что обязательство подать заявление о банкротстве было приостановлено.

Напряженной остается ситуация на рынке труда: количество безработных выросло с 2,3 млн в марте до 2,96 млн в августе. Теперь не имеют работы 2,75 млн человек, 2,8 млн человек являются частично занятыми.

4 марта стало известно, что локдаун в Германии продлили до 28 марта .

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