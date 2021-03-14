В Беларусь прибыли псковские десантники, которые воевали против Украины в Донбассе
14 марта, 2021, 16:34
На обучение в Беларусь прибыли военнослужащие 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск РФ, которые в 2014 году воевали против Украины на Донбассе
Об этом сообщает БЕЛТА .
О том, что в Беларусь прибыли военнослужащие 234-го десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск вооруженных сил РФ, сообщили в Министерстве обороны Беларуси.
Утверждается, что десантники примут участие в совместных батальонных тактических учениях с одним из подразделений 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.
76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, которая базируется в Пскове, известна участием в боях против украинской военных на Донбассе в 2014 году.
- Напомним, 18 января самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и белорусский министр обороны Виктор Хренин обсудили будущие военные учения "Запад-2021", которые планируют провести совместно с Россией .
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