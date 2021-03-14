УПЛ: Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины после 18-го тура
14 марта, 2021, 21:52
По итогам 18-го тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" и "Шахтер" увеличили отрыв от ближайших преследователей
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В 18-м туре Премьер-лиги "Динамо" в Запорожье победил "Зарю" - 2:0, а "Шахтер" в Киеве разгромил "Десну" - 4:0.
Благодаря этим победам, динамовцы и «горняки» увеличили отрыв от луганчан и черниговцев.
"Динамо" лидирует с 43 очками, "Шахтер" с 39 пунктами идет вторым. "Заря" с 32 баллами - третья, а "Десна" с 30 очками - четвертая.
- Напомним, 13 марта "Минай" на своем поле в меньшинстве проиграл "Ингульцу" .
- Кроме того, в субботу "Ворскла" в большинстве уступила "Днепру-1" .
- В воскресенье "Колос" одолел в Ковалевке "Мариуполь" .
- В центральном матче тура "Динамо" в Запорожье обыграло "Зарю" .
- Также в 18-м туре чемпионата Украины "Шахтер" в Киеве разгромил "Десну" .
- В еще одной игре воскресенья "Александрия" оказалась сильнее "Олимпика" .
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