УПЛ: Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины после 18-го тура

14 марта, 2021, 21:52

По итогам 18-го тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" и "Шахтер" увеличили отрыв от ближайших преследователей

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В 18-м туре Премьер-лиги "Динамо" в Запорожье победил "Зарю" - 2:0, а "Шахтер" в Киеве разгромил "Десну" - 4:0.

Благодаря этим победам, динамовцы и «горняки» увеличили отрыв от луганчан и черниговцев.

"Динамо" лидирует с 43 очками, "Шахтер" с 39 пунктами идет вторым. "Заря" с 32 баллами - третья, а "Десна" с 30 очками - четвертая.

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