Умер легендарный американский боксер Марвин Хаглер

14 марта, 2021, 22:49

На 67-м году жизни умер бывший абсолютный чемпион мира по боксу в среднем весе Марвин Хаглер

Об этом сообщает vRING.com .

Один из величайших боксеров в истории Марвин Хаглер умер в Нью-Гемпшире (США) в возрасте 66 лет. Факт его смерти подтвердила жена Кей Хаглер.

Ранее сын боксера рассказал TMZ, что отца внезапно госпитализировали, он жаловался на боли в груди и затрудненное дыхание.

Марвин Хаглер впервые вышел на титульный бой в ноябре 1979 года в схватке с итальянцем Вито Антуофермо. На тот момент у боксера было уже 46 побед, 2 поражения и 1 ничья.

С первой попытки взять титул он не смог и свел бой вничью. Через год Хаглер стал чемпионом мира - он победил британца Алана Минтера и отобрал у него титулы WBC и WBA.

С этого поединка началась невероятная серия Хаглера. Он семь лет удерживал титулы, провел 12 успешных защит, побеждал американца Томаса Хирнса и панамца Роберто Дюрана, был абсолютным чемпионом мира, дважды становился лучшим боксером года по версии журнала The Ring.

В 1993 году был включен в Международный зал боксерской славы.

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