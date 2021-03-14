Украинская художница из Монако посвятила серию картин восстановлению Собора Парижской Богоматери
Они родились в парижской студии художницы, которая выходит окнами на Собор Парижской Богоматери, и во время прогулок на берегах Сены, рассказывает Еспресо.TV .
Поэтому на полотне зафиксирован процесс восстановления собора после пожара 2019 года.
Несколько работ из этой серии были выставлены на NFT-рынок, где картины продаются за криптовалюту.
По словам Скоропаденко, подобная возможность помогает художникам выживать во время карантина и становиться еще более известными.
"Я слежу за новинками криптоискусства. Поэтому NFT токены были следующим логическим шагом после того, как я начала продавать свои картины за биткоины где-то 3-4 года назад. Как художник, я предоставляю возможность всем легко покупать работы за любую валюту. Если же художник знаком с крипторынком, то выход его работ на NFT-рынок - это вопрос пары кликов и нескольких криптомонет ", - рассказывает художница.
NFT (non-fungible token) - уникальный цифровой актив, подтвержденный технологией блокчейн. Токены, присвоенные предметам цифрового искусства, можно хранить в своем цифровом кошельке. По сути, это право собственности на предмет цифрового искусства, картину, отделенную от физического носителя.
Любоваться такими картинами может каждый, однако владелец у изображения только один, и это делает NFT токены популярными среди коллекционеров. Работы Скоропаденко, в частности, привязанные к фрагменту компьютерного кода в блокчейн-платформе Ethereum.
Справка
Зоя Скоропаденко - украинская современная художница с мировым именем. Проживает преимущественно в Монако и Франции.
Ее серия TORSO имела большой резонанс во время персональных выставок в Лондоне, Париже, в Совете Европы в Страсбурге, Брюсселе, Монако и на Tokyo Art Fair.
Работы Скоропаденко представлены галереями современного искусства в Японии, США, Монако и Франции. Из-за пандемии и сложности с путешествиями, а также отмены всех мировых арт-рынков, Скоропаденко начала работать с немецкими программистами, которые разработали компьютерную программу выставок 3D.
Ее первая 3D экспозиция о чемпионе сумо была открыта в онлайн в мае 2020 года при содействии Посольства Украины в Японии.
В 2016 году скульптура Скоропаденко The Hope ( "Надежда") была установлена в Фукусиме, а в 2019 году The Hope вошла в коллекцию Национального музея Чернобыля в Киеве и расположена перед входом в музей.
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