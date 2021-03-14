 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоУкраинская художница из Монако посвятила серию картин восстановлению Собора Парижской Богоматери

Украинская художница из Монако посвятила серию картин восстановлению Собора Парижской Богоматери

Художница Зоя Скоропаденко создала серию картин Notre Dame Brule

Они родились в парижской студии художницы, которая выходит окнами на Собор Парижской Богоматери, и во время прогулок на берегах Сены, рассказывает Еспресо.TV .

Поэтому на полотне зафиксирован процесс восстановления собора после пожара 2019 года.

Несколько работ из этой серии были выставлены на NFT-рынок, где картины продаются за криптовалюту.

По словам Скоропаденко, подобная возможность помогает художникам выживать во время карантина и становиться еще более известными.

"Я слежу за новинками криптоискусства. Поэтому NFT токены были следующим логическим шагом после того, как я начала продавать свои картины за биткоины где-то 3-4 года назад. Как художник, я предоставляю возможность всем легко покупать работы за любую валюту. Если же художник знаком с крипторынком, то выход его работ на NFT-рынок - это вопрос пары кликов и нескольких криптомонет ", - рассказывает художница.

NFT (non-fungible token) - уникальный цифровой актив, подтвержденный технологией блокчейн. Токены, присвоенные предметам цифрового искусства, можно хранить в своем цифровом кошельке. По сути, это право собственности на предмет цифрового искусства, картину, отделенную от физического носителя.

Любоваться такими картинами может каждый, однако владелец у изображения только один, и это делает NFT токены популярными среди коллекционеров. Работы Скоропаденко, в частности, привязанные к фрагменту компьютерного кода в блокчейн-платформе Ethereum.

Справка

Зоя Скоропаденко - украинская современная художница с мировым именем. Проживает преимущественно в Монако и Франции.

Ее серия TORSO имела большой резонанс во время персональных выставок в Лондоне, Париже, в Совете Европы в Страсбурге, Брюсселе, Монако и на Tokyo Art Fair.

Работы Скоропаденко представлены галереями современного искусства в Японии, США, Монако и Франции. Из-за пандемии и сложности с путешествиями, а также отмены всех мировых арт-рынков, Скоропаденко начала работать с немецкими программистами, которые разработали компьютерную программу выставок 3D.

Ее первая 3D экспозиция о чемпионе сумо была открыта в онлайн в мае 2020 года при содействии Посольства Украины в Японии.

В 2016 году скульптура Скоропаденко The Hope ( "Надежда") была установлена в Фукусиме, а в 2019 году The Hope вошла в коллекцию Национального музея Чернобыля в Киеве и расположена перед входом в музей.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 марта, 2021 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать