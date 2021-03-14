Украинец Новиков отстоял звание самого сильного человека в мире
Об этом сообщает World's Ultimate Strongman в Instagram.
13 марта Новиков победил на соревнованиях по силовому многоборью World's Ultimate Strongman - Strength Island. Таким образом, украинец отстоял звание самого сильного человека в мире.
Новиков по сумме пяти упражнений, в двух из которых он был лучшим, набрал 68 очков и опередил Жана-Франсуа Карона из Канады на 10 очков.
В ноябре 2020 года Алексей Новиков получил титул самого сильного человека мира на соревнованиях World's Strongest Man. Украинец в 24 года стал самым молодым атлетом, которому удалось получить этот титул.
В 2004 году в соревновании World's Strongest Man победил украинец Василий Вирастюк.
- Напомним, 16 ноября 2020 года Алексей Новиков одержал победу на турнире The World's Strongest Man.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти