Украинец Новиков отстоял звание самого сильного человека в мире

14 марта, 2021, 17:55

Украинский стронгмен Алексей Новиков победил на соревнованиях World's Ultimate Strongman - Strength Island и доказал, что остается самым сильным человеком планеты

Об этом сообщает World's Ultimate Strongman в Instagram.

13 марта Новиков победил на соревнованиях по силовому многоборью World's Ultimate Strongman - Strength Island. Таким образом, украинец отстоял звание самого сильного человека в мире.

Новиков по сумме пяти упражнений, в двух из которых он был лучшим, набрал 68 очков и опередил Жана-Франсуа Карона из Канады на 10 очков.

В ноябре 2020 года Алексей Новиков получил титул самого сильного человека мира на соревнованиях World's Strongest Man. Украинец в 24 года стал самым молодым атлетом, которому удалось получить этот титул.

В 2004 году в соревновании World's Strongest Man победил украинец Василий Вирастюк.

Напомним, 16 ноября 2020 года Алексей Новиков одержал победу на турнире The World's Strongest Man.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb