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Espreso.tvОбществоСегодня у православных и греко-католиков - Прощеное воскресенье

Сегодня у православных и греко-католиков - Прощеное воскресенье


фото: nikitosha.com.ua
14 марта - последнее воскресенье перед Великим постом

Оно называется Воскресенье сыропустное, поскольку это последний день, когда принимаются молочные продукты перед Великим постом, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Религиозно-информационную службу Украины .

В этот день в церквях на литургии читается Евангелие с частью из Нагорной проповеди. Согласно этому евангельскому чтению, христиане просят этого дня друг у друга прощения грехов.

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Это первый шаг на пути к Великому посту. Поэтому это воскресенье принято называть Прощеным воскресеньем.

  • Пасхальный пост - время духовной подготовки верующих к празднику Пасхи.

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