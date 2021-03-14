Сегодня у православных и греко-католиков - Прощеное воскресенье
Оно называется Воскресенье сыропустное, поскольку это последний день, когда принимаются молочные продукты перед Великим постом, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Религиозно-информационную службу Украины .
В этот день в церквях на литургии читается Евангелие с частью из Нагорной проповеди. Согласно этому евангельскому чтению, христиане просят этого дня друг у друга прощения грехов.
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Это первый шаг на пути к Великому посту. Поэтому это воскресенье принято называть Прощеным воскресеньем.
- Пасхальный пост - время духовной подготовки верующих к празднику Пасхи.
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