"Слуги народа" Киевщины выступили против Дубинского

14 марта, 2021, 09:40

Президентская политическая партия "Слуга народа" созывает сегодня, 14 марта 2021 года, конференцию Киевской областной организации партии, чтобы рассмотреть кадровые вопросы, а также вопросы образования новых руководящих органов областной организации

Распоряжение о созыве конференции выдал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко по требованию членов киевской областной организации "слуг", рассказывает Еспресо.TV .

Причина созыва такой встречи - продолжение скандала вокруг Александра Дубинского.

"Узнав о формировании новых руководящих органов партии, которое было принято на (вчерашнем - ред.) внеочередном съезде, партийцы заявили о недопустимости вхождения в Национальный совет общин настоящего руководителя областной организации Дубинского. Также они возмущены тем, что позиция некоторых членов организации о дальнейшем пребывании его в должности главы ( "слуг народа" в столичном регионе - ред.), и тем более автоматическое вхождение господина Дубинского в руководящие органы партии - представляется позицией всей организации", - говорится в сообщении на сайте СН.

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Именно поэтому партийцы обратились в высшие руководящие органы партии с требованием инициировать созыв внеочередной конференции областной организации, чтобы рассмотреть кадровые вопросы.

Корниенко поддержал данное предложение.

По новой редакции устава партии "Слуга народа", подобные решения подлежат согласованию главой политического совета и главой Национального совета общин. Соответственно, Давид Арахамия и Александр Завитневич согласовали данное решение главы партии.

Справка

39-летний позафракций народный депутат, в прошлом - член парламентской фракции СН Александр Дубинский считается близким к миллиардеру Игорю Коломойскому. Недавно они вместе попали под санкции США.

Дубинский отстаивал интересы Коломойского во время процессов вокруг "Приватбанка".

Также он известен за счет связей с юристом, экс-заместителем главы Администрации президента Януковича Андреем Портновым и ряда скандальных заявлений и высказываний. Например, приветствие "Слава Украине!" он назвал "нацистским".

Основатель и неформальный лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский, выступая на съезде в субботу, 13 марта, заявил о необходимости "очистки команды от засланных казачков и случайных людей".

Перед этим Зеленский настоял на исключении Дубинского из состава фракции СН в ВР.

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