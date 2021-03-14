"Должен признать, что зеленый был ошибкой", - Дубинский
14 марта, 2021, 21:37
Снятый с должности главы Киевской областной партийной организации "Слуги народа" внефракционный народный депутат Александр Дубинский жалеет, что связал свою карьеру с этой политической силой
Об этом политик сказал в ходе дискуссии с заместителем руководителя Офиса президента, бывшим сценаристом ООО "Студия Квартал 95" Юрием Костюком, передает Еспресо.TV .
Их разговор начался после того, как у себя в инстаграме опубликовал фотографию перекрашенного из зеленого цвета в черный внедорожника Mercedes-Benz G 55 AMG.
"Должен признать, что зеленый был ошибкой", - добавил такую двусмысленную реплику Дубинский.
В ответ Костюк предложил ему сложить мандат и переизбраться в Верховную Раду Украины "без зеленого флага".
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