Партия Меркель проиграла местные выборы в двух ключевых регионах ФРГ, - экзит-пол

14 марта, 2021, 20:47

Партия Христианско-демократический союз, членом которой является канцлер Германии Ангела Меркель, проиграла выборы в землях Баден-Вюртемберг и Рейнланд-Пфальц

Об этом сообщает Reuters .

Первые данные экзит-полов, опубликованные после закрытия избирательных участков в воскресенье, 14 марта, свидетельствуют, что партия "Зеленых" побеждает на выборах в земле Баден-Вюртемберг. Она набирает 31% голосов, в то время как Христианско-демократический союз занимает второе место с 23%.

В федеральной земле Рейнланд-Пфальц выигрывает Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), которая имеет 34,5%. Христианско-демократический союз занимает второе место с 26%.

Юго-западные немецкие земли Баден-Вюртемберг и Рейнланд-Пфальц стали первыми, которые в этом году избрали региональный законодательный орган.

Федеральные выборы в Германии состоятся 26 сентября. Их победитель сформирует новое правительство.

Напомним, 22 января новым руководителем немецкой партии Христианско-демократический союз официально избран премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет.

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