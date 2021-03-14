Партия Меркель проиграла местные выборы в двух ключевых регионах ФРГ, - экзит-пол
Об этом сообщает Reuters .
Первые данные экзит-полов, опубликованные после закрытия избирательных участков в воскресенье, 14 марта, свидетельствуют, что партия "Зеленых" побеждает на выборах в земле Баден-Вюртемберг. Она набирает 31% голосов, в то время как Христианско-демократический союз занимает второе место с 23%.
В федеральной земле Рейнланд-Пфальц выигрывает Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), которая имеет 34,5%. Христианско-демократический союз занимает второе место с 26%.
Юго-западные немецкие земли Баден-Вюртемберг и Рейнланд-Пфальц стали первыми, которые в этом году избрали региональный законодательный орган.
Федеральные выборы в Германии состоятся 26 сентября. Их победитель сформирует новое правительство.
- Напомним, 22 января новым руководителем немецкой партии Христианско-демократический союз официально избран премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет.
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