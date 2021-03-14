Орденом "За мужество" награждены 67 добровольцев. 64 из них - посмертно
Об этом рассказывает Еспресо.TV.
Орденом "За мужество" III степени отмечено 67 добровольцев, из которых 64 - посмертно.
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По информации президентского сайта, среди награжденных - члены Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор", батальонов территориальной обороны "Донбасс", "Айдар" и ОУН. Также отмечено членов батальонов патрульной службы милиции особого назначения "Шахтерск" и "Чернигов", Украинской добровольческой армии, диверсионно-разведывательного подразделения "Патриот", отдельной добровольческой роты "Карпатская Сечь".
- Напомним, сегодня, 14 марта, украинцы отмечают День добровольца .
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