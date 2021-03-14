Обострение на фронте: 10 российских обстрелов из пулеметов, гранатометов, минометов и беспилотников вблизи 3 поселков
Об этом говорится в утренней фронтовой сводке за 14 марта, передает Еспресо.TV .
Оккупанты вели огонь по украинским позиция неподалеку от:
Песков - из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В этом же направлении, применив беспилотный летательный аппарат типа "квадрокоптер", вооруженные формирования Российской Федерации сбросили над позициями Объединенных сил два выстрела ВОГ-17.
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Южного - из крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов.
Как уверяют в штабе ООС, "на обстрелы противника наши воины открывали огонь".
Согласно официальных данных, боевых потерь среди украинских воинов нет.
- Напомним, сегодня, 14 марта, украинцы отмечают День добровольца .
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