Обострение на фронте: 10 российских обстрелов из пулеметов, гранатометов, минометов и беспилотников вблизи 3 поселков

14 марта, 2021, 10:35

За прошедшие сутки, 13 марта 2021 года, вооруженные формирования Российской Федерации десять раз нарушили договоренности о прекращении огня на Донбассе

Об этом говорится в утренней фронтовой сводке за 14 марта, передает Еспресо.TV .

Оккупанты вели огонь по украинским позиция неподалеку от:

Песков - из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В этом же направлении, применив беспилотный летательный аппарат типа "квадрокоптер", вооруженные формирования Российской Федерации сбросили над позициями Объединенных сил два выстрела ВОГ-17.

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Южного - из крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов.

Как уверяют в штабе ООС, "на обстрелы противника наши воины открывали огонь".

Согласно официальных данных, боевых потерь среди украинских воинов нет.

Напомним, сегодня, 14 марта, украинцы отмечают День добровольца .

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