Ни помыться, ни переодеться. Больные COVID-19 пациенты показали инфекционное отделение в райбольнице на Буковине. ВИДЕО

14 марта, 2021, 11:50

Отделение в Вижницкой районной больнице, что в Черновицкой области, находится в запущенном состоянии и не готово к приему больных

Соответствующее видео пациенты распространили через фейсбук-группу info box Вижница, передает Еспресо.TV со ссылкой на газету Молодой буковинец.

Видно, что в отделении давно не делали ремонт.

По словам автора видео, врачи не имеют возможности нормально ни помыться, ни переодеться. Лишь недавно в отделении сделали канализацию.

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Показали и туалет, в котором постоянно течет сливной бачок, и сливать приходится из бутылок. Кабинки закрываются на веревочки.

Есть также проблемы с подачей кислорода, который подают на 2-3 часа в день.

В отделении есть три кислородные концентраторы на целый этаж, где находится 23 больных.

Пациенты просят обратить внимание чиновников и руководство района, обалсти и страны на инфекционное отделение Вижницкой райбольницы.

При этом в видео говорится, что согласно информации Национальной службы здоровья Украины, за лечение больных с COVID-19 Вижницкая районная больница в течение четырех последних месяцев 2020 года получила 12,8 млн грн.

Вместе с тем, в комментариях те, кто прошел лечение в данном отделении, благодарят врачей и медсестр за "золотые руки" и за их мужество, професонализм и готовность работать даже несмотря на такие неблагоприятные материально-технические условия.

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