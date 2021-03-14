Ни помыться, ни переодеться. Больные COVID-19 пациенты показали инфекционное отделение в райбольнице на Буковине. ВИДЕО
Соответствующее видео пациенты распространили через фейсбук-группу info box Вижница, передает Еспресо.TV со ссылкой на газету Молодой буковинец.
Видно, что в отделении давно не делали ремонт.
По словам автора видео, врачи не имеют возможности нормально ни помыться, ни переодеться. Лишь недавно в отделении сделали канализацию.
Читайте также: "Ковидным" больницам Одессы остро не хватает кислорода, - волонтер
Показали и туалет, в котором постоянно течет сливной бачок, и сливать приходится из бутылок. Кабинки закрываются на веревочки.
Есть также проблемы с подачей кислорода, который подают на 2-3 часа в день.
В отделении есть три кислородные концентраторы на целый этаж, где находится 23 больных.
Пациенты просят обратить внимание чиновников и руководство района, обалсти и страны на инфекционное отделение Вижницкой райбольницы.
При этом в видео говорится, что согласно информации Национальной службы здоровья Украины, за лечение больных с COVID-19 Вижницкая районная больница в течение четырех последних месяцев 2020 года получила 12,8 млн грн.
Вместе с тем, в комментариях те, кто прошел лечение в данном отделении, благодарят врачей и медсестр за "золотые руки" и за их мужество, професонализм и готовность работать даже несмотря на такие неблагоприятные материально-технические условия.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти