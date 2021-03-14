Коронавирус в Украине: 9 тыс. новых, Одесса опередила Киев, а Днепр и Винница - Львов
Об этом свидетельствуют открытые данные за последние сутки от Совета национальной безопасности и обороны по состоянию на первую половину дня воскресенья, 14 марта 2021, передает Еспресо.TV.
Суммарные показатели новых, лабораторно подтвержденных случаев:
заражены - 1460756 (+9 012),
умерло - 28303 (+145),
выздоровели - 1222516 (2 743),
болеет - 209937 (+6 124),
подозревают - 1611227 (+9 056).
Читайте также: Яценюк посоветовал Зеленскому "накрутить хвоста" Шмыгалю за провал вакцинации
Есть изменения и в географии распространения COVID-19 внутри Украины.
В течение субботы, 13 марта, наибольшее количество новых заражений зафиксировано в следующих областях и городах:
Житомирская - 923,
Днепропетровская - 660,
Винницкая - 634,
Львовская - 590
Харьковская - 569,
Киевская - 552,
Хмельницкая - 533,
Одесская - 485,
Черновицкая - 477,
Ивано-Франковская - 461,
Киев - 439.
- Напомним, для умерших от COVID-19 кремация и захоронение в пакете являются не обязательными.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти