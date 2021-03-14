Коронавирус в Украине: 9 тыс. новых, Одесса опередила Киев, а Днепр и Винница - Львов

14 марта, 2021, 12:10

Количество зараженных коронавирусом в Украине стремительно увеличивается. Новая, фактически третья волна заболеваемости ширится по городам-миллионникам

Об этом свидетельствуют открытые данные за последние сутки от Совета национальной безопасности и обороны по состоянию на первую половину дня воскресенья, 14 марта 2021, передает Еспресо.TV.

Суммарные показатели новых, лабораторно подтвержденных случаев:

заражены - 1460756 (+9 012),

умерло - 28303 (+145),

выздоровели - 1222516 (2 743),

болеет - 209937 (+6 124),

подозревают - 1611227 (+9 056).

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Есть изменения и в географии распространения COVID-19 внутри Украины.

В течение субботы, 13 марта, наибольшее количество новых заражений зафиксировано в следующих областях и городах:

Житомирская - 923,

Днепропетровская - 660,

Винницкая - 634,

Львовская - 590

Харьковская - 569,

Киевская - 552,

Хмельницкая - 533,

Одесская - 485,

Черновицкая - 477,

Ивано-Франковская - 461,

Киев - 439.

Напомним, для умерших от COVID-19 кремация и захоронение в пакете являются не обязательными.

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