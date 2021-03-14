Как и в 2008 году в Грузии, Путин сейчас боится прямого столкновения с армией США, - Фейгин

14 марта, 2021, 22:46

Несмотря на подстрекательства со стороны влиятельных российских силовиков и представителей оборонного ведомства, президент РФ Владимир Путин не согласится нанести удары по Украине на новых направлениях, поскольку боится мести со стороны Соединенных Штатов Америки

Похожего подхода он придерживался и в августе 2008 года во время вторжения в Грузию, заявил московский оппозиционер и юрист Марк Фейгин в программе "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV .

По его мнению, собственная интуиция подсказывает Путину: подвергаться опасности прямого столкновения с США не стоит.

А Соединенные Штаты не оставят без ответа попыток российских военных ударить по Киеву, по другим крупным городам Украины или по украинской стратегической инфраструктуре.

"Ему любую дичь могут с Лубянки загнать. Посмотрите на его заявления по другим поводам - когда он еще несколько лет назад заявлял, что вот уже сейчас "мы будем на Луне"... Или об вот этом гиперзвуковом оружии и ракетах, которые сутками летают. Это ж в этом же ключе находится. Раз он это озвучивает, значит, он к этому прислушивается, значит, эта исходящая с Лубянки информация, она им воспринимается, рецепиируется.

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Но здесь гораздо более серьезная ситуация, потому что есть один пунктик, в котором он принимает решения сам. Это то, что касается Америки. Шутить с Америкой, доходить до предела, это все-таки не вопрос советников, это вопрос его личной безопасности и его личной власти. И поэтому он здесь может остановится. Сам лично. Несмотря на все рекомендации и все наущения, идущие из разных ведомств - от Генштаба до Лубянки, которые не могут играть решающей роли. Кроме его собственной интуиции. Нельзя отказать Путину в сатанинской политической интуиции. У него есть чутье. И это чутье ему всегда подсказывало не доходить до грани", - объяснил Фейгин.

Оппозиционер, в частности, напомнил события в Грузии.

"Вспомните Грузию 2008 года. Ведь дошли уже до Поти, войска (российские, - ред.) стояли там. И танки стояли на дороге к Тбилиси. И та ситуация, когда Буш-младший направил авианосец и в аэропорту Тбилиси стояли (американские, - ред.) истребители, она остановила оккупацию Грузии", - сказал Марк Фейгин.

Кроме того, тогда на встречу с Путиным от имени Запада прибыл Саркози и "разговаривал по этому поводу".

"Тогда его остановили, потому что Путин понимал все необратимые последствия шага подобного рода. Хотя Генштаб и президент, на тот момент Медведев, кричали: "Но, почему? Нам осталось чуть-чуть. Мы вполне можем захватить Тбилиси и решить одним махом проблему Грузии и все, что с этим связано", - подчеркнул Фейгин.

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