Экс-президент Польши Валенса записал видеообращение перед операцией на сердце

14 марта, 2021, 20:24

Бывший президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса перед операцией на сердце записал видеообращение

Валенса обнародовал его в facebook.

"Я не знаю, какой будет воля небес, но с ней всегда приходится соглашаться. Помолитесь за меня", - написал Валенса под видео.

"Я готов к двум основным последствиям. Не знаю, когда мы встретимся в следующий раз, не знаю, встретимся ли мы вообще. Я хочу сказать вам, что делал все, чтобы хорошо служить народу", - сказал Валенса.

Бывшему президенту Польши сделают операцию на сердце. В его кардиостимуляторе лопнул один из электродов. Кроме того, 78-летний политик страдает диабетом.

Лех Валенса - польский диссидент и борец с коммунистическим режимом. В 1983 году он был удостоен Нобелевской премии мира. Валенса - один из основателей и лидеров движения "Солидарность". Он стал президентом Польши в 1990 году. На выборах 1995 года он уступил во втором туре Александру Квасневскому.

1 февраля стало известно, что Лех Валенса жалуется на нехватку денег, поскольку получает пенсию 6000 злотых.

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