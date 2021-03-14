Экс-президент Польши Валенса записал видеообращение перед операцией на сердце
Валенса обнародовал его в facebook.
"Я не знаю, какой будет воля небес, но с ней всегда приходится соглашаться. Помолитесь за меня", - написал Валенса под видео.
"Я готов к двум основным последствиям. Не знаю, когда мы встретимся в следующий раз, не знаю, встретимся ли мы вообще. Я хочу сказать вам, что делал все, чтобы хорошо служить народу", - сказал Валенса.
Бывшему президенту Польши сделают операцию на сердце. В его кардиостимуляторе лопнул один из электродов. Кроме того, 78-летний политик страдает диабетом.
Лех Валенса - польский диссидент и борец с коммунистическим режимом. В 1983 году он был удостоен Нобелевской премии мира. Валенса - один из основателей и лидеров движения "Солидарность". Он стал президентом Польши в 1990 году. На выборах 1995 года он уступил во втором туре Александру Квасневскому.
- 1 февраля стало известно, что Лех Валенса жалуется на нехватку денег, поскольку получает пенсию 6000 злотых.
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