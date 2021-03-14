Дубинского могут исключить из "Слуги народа" уже в ближайшее время, - Корниенко

14 марта, 2021, 17:19

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что политическая сила уже в ближайшее время рассмотрит вопрос о членстве в ее рядах Александра Дубинского

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

По его словам, политическая партия "Слуга народа" может в ближайшее время рассмотреть вопрос об исключении народного депутата Александра Дубинского из своего состава.

"Есть все шансы, что этот вопрос рассмотрим в ближайшее время. Исключает из партии ее председатель", - сказал Корниенко.

Он добавил, что в случае с Дубинским поводом для его исключения из "Слуги народа" является нарушение устава "посредством проведения " своих " конференций и неповиновение руководящим органам партии".

Согласно новой редакции устава партии "Слуга народа" ее председатель может по собственной инициативе или по представлению структурного образования политсилы принять решение об исключении из членов партии.

Основанием для такого решения могут быть, в частности, непризнание или невыполнение членом партии ее программы и устава, невыполнение уставных обязанностей, решений и распоряжений вышестоящих руководящих органов партии, членство в другой партии, а также совершение действий, которые дискредитируют партию или наносят ей вред .

Напомним, члены Киевской областной организации политической партии "Слуга народа" на внеочередной конференции в воскресенье, 14 марта 2021 года, переизбрали председателя организации .

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