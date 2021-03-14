14 марта на фронте: оккупанты совершили 9 обстрелов, ранили украинского военного

14 марта, 2021, 18:18

14 марта на Донбассе российские оккупационные войска совершили девять обстрелов и ранили украинского бойца

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", рядом с населенным пунктом Южное, противник вел огонь из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов позиций украинских подразделений один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил пулевое ранение.

Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья украинского защитника удовлетворительное.

Кроме того неподалеку от Катериновки российские оккупационные войска открывали огонь из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Поблизости от населенного пункта Луганское враг обстрелял позиции наших защитников из крупнокалиберных пулеметов, а у поселка Троицкое - еще и из автоматических станковых и противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи населенных пунктов Опытное и Авдеевка, противник открывал огонь в сторону украинских позиций, применив подствольные гранатометы, а у поселка Пески - ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Кроме этого, в районе населенного пункта Гнутово оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

В ответ на обстрелы противника Вооруженные Силы Украины открывали огонь.

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