Возврат денег, украденных Коломойским, должно начинаться с "95-го квартала" - "Европейская Солидарность"

13 марта, 2021, 17:08

От политики очковтирательства при помощи "видосиков" Зеленскому пора перейти к реальным делам и ответам на ключевые для страны вопросы

Об этом говорится в заявлении "Европейской Солидарности" .

Банковая вместо этого стремится создать дымовую завесу. Эта завеса должна отвлечь внимание общества от неспособности некомпетентной власти невежд и дилетантов ответить на четыре ключевых вызова.

Во-первых, эскалация на фронте, которая развенчивает двухлетний миф Зеленского о перемирии.

Во-вторых, это - неспособность власти защитить страну от пандемии. Никто в мире не был к ней готов, но одни за год организовали защиту своих стран, включая массовую вакцинацию, другие, как Зеленский - провалили.

В-третьих, Офис президента хочет замести свои следы в "Вагнергейте", когда очевидна причастность ближайшего окружения главы государства к сливу россиянам секретной информации о совместной спецоперации украинских и западных спецслужб.

В-четвертых, Банковая хочет отвлечь внимание от санкций против Коломойского, которые на самом деле являются черной меткой самом Зеленскому.

Санкции США против Коломойского означают, что сам Коломойский официально признан коррупционером, а его деньги - грязными. Поэтому пора переходить от общих фраз о "деолигархизации" к конкретным уголовным делам и подозрениям олигарху Игорю Коломойскому, которого США признали причастным к глобальной коррупции.

В этом контексте правоохранителям стоит ответить и на вопрос о миллионных выплатах коррупционных денег Коломойского структурам Зеленского. И заняться возвращением этих денег, выведенных в оффшоры, в украинский бюджет. Да, возвращение государству денег, украденных Коломойским, должно начинаться с "95-го квартала". Команда Зеленского в течение почти 10 лет получала от этого одиозного олигарха десятки миллионов щедрых вливаний, в том числе и путем вымывания финансовых ресурсов со счетов ограбленного ПриватБанка.

Следовало бы уволить людей Коломойского с высоких должностей в правительстве, Офисе Президента, парламенте, Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания, государственных компаниях, с помощью которых он продолжает влиять и зарабатывать.

Исключить из фракции "Слуги народа" десятки народных депутатов, избранных по квоте Коломойского, которую ему, обманывая избирателей, предоставил лично Зеленский.

Необходимо пересмотреть законы и другие решения, на основе которых, при участии или при попустительстве Зеленского, Коломойский в течение двух лет получил десятки миллиардов гривен.

В "Европейской Солидарности" не верят в то, что Зеленский способен выполнить эти требования из-за его страха, что в ответ на такие действия Коломойский расскажет Украине и всему миру, из какой глины он слепил этого Голобородько.

Два года президентства. Время обещать давно прошло. Пришло время отчитываться, отчитываться нечем, а на стадионе просто освистают.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb