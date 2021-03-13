В США уже использовали 100 млн доз вакцины от коронавируса
13 марта, 2021, 21:19
По состоянию на 12 марта в Соединенных Штатах было использовано 100 млн доз вакцины от COVID-19
Об этом сообщает The Hill.
По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний 35 млн человек уже полностью вакцинированы, а 65 млн человек получили хотя бы одну дозу вакцины. В общем применено для иммунизации населения 100 млн доз вакцины.
12 марта в США установили рекорд по количеству прививок, сделанных за сутки. За день в США сделали 2,9 млн прививок, тогда как ранее в среднем делали 2,3 млн в сутки.
- 11 марта сообщалось, что за всю историю Соединенных Штатов 2020 год стал самым смертоносным из-за жертв, вызванных заболеванием COVID-19.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти