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Espreso.tvМирВ США уже использовали 100 млн доз вакцины от коронавируса

В США уже использовали 100 млн доз вакцины от коронавируса


фото: Reuters
По состоянию на 12 марта в Соединенных Штатах было использовано 100 млн доз вакцины от COVID-19

Об этом сообщает The Hill.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний 35 млн человек уже полностью вакцинированы, а 65 млн человек получили хотя бы одну дозу вакцины. В общем применено для иммунизации населения 100 млн доз вакцины.

12 марта в США установили рекорд по количеству прививок, сделанных за сутки. За день в США сделали 2,9 млн прививок, тогда как ранее в среднем делали 2,3 млн в сутки.

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