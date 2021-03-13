В США уже использовали 100 млн доз вакцины от коронавируса

13 марта, 2021, 21:19

По состоянию на 12 марта в Соединенных Штатах было использовано 100 млн доз вакцины от COVID-19

Об этом сообщает The Hill.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний 35 млн человек уже полностью вакцинированы, а 65 млн человек получили хотя бы одну дозу вакцины. В общем применено для иммунизации населения 100 млн доз вакцины.

12 марта в США установили рекорд по количеству прививок, сделанных за сутки. За день в США сделали 2,9 млн прививок, тогда как ранее в среднем делали 2,3 млн в сутки.

11 марта сообщалось, что за всю историю Соединенных Штатов 2020 год стал самым смертоносным из-за жертв, вызванных заболеванием COVID-19.

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