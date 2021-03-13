В Краматорске пожарные спасли переселенцев от пожара в общежитии

13 марта, 2021, 09:00

Вечером в пятницу, 12 марта 2021 года, горело 4-этажное общежитие для переселенцев с ОРДЛО на улице Шуры Назаренко в городе Краматорск Донецкой области

Об этом сегодня, 13 марта, со ссылкой наГосударственную службу по чрезвычайным ситуациям рассказывает Еспресо.TV .

Сообщение о пожаре поступило на телефон Службы спасения "101" в 16:58

По прибытию к месту вызова бойцами 12-го государственного пожарно-спасательного загонубуло установлено, что происходит плотное задымление на 2-м этаже 4-х этажного здания общежития. Как выяснилось, происходит горение матраца на площади 3 кв. м. Как только это было установлено, руководителем тушения пожара дан отбой повышенной тревоге.

Во время тушения пожара пожарными была проведена эвакуация 40 человек, из них 15 детей.

Спасатели локализовали пожар в 17:19 и ликвидировали в 17:27.

Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Привлекалось 29 человек личного состава и 8 единиц техники.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb