В Краматорске пожарные спасли переселенцев от пожара в общежитии
Об этом сегодня, 13 марта, со ссылкой наГосударственную службу по чрезвычайным ситуациям рассказывает Еспресо.TV .
Сообщение о пожаре поступило на телефон Службы спасения "101" в 16:58
По прибытию к месту вызова бойцами 12-го государственного пожарно-спасательного загонубуло установлено, что происходит плотное задымление на 2-м этаже 4-х этажного здания общежития. Как выяснилось, происходит горение матраца на площади 3 кв. м. Как только это было установлено, руководителем тушения пожара дан отбой повышенной тревоге.
Во время тушения пожара пожарными была проведена эвакуация 40 человек, из них 15 детей.
Спасатели локализовали пожар в 17:19 и ликвидировали в 17:27.
Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Привлекалось 29 человек личного состава и 8 единиц техники.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти