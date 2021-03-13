В Боливии задержали бывшую временную президентку Жанин Аньес
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина передает Еспресо.TV ..
"Я сообщаю боливийцам, что госпожа Жанин Аньес уже задержана, и сейчас находится в руках полиции", - написал он в твиттере.
Ранее прокуратура выдала ордер на ее арест по обвинению в терроризме, подстрекательстве к мятежу и в заговоре. Сама Аньес назвала этот ордер "политическим преследованием".
"Политическое преследование началось", - заявила она накануне.
По данным западных СМИ, некоторых бывших боливийских министров и чиновников, которые поддержали временное руководство Аньес на посту президента в течение года, также задержали.
Справка
В октябре 2019 году в Боливии прошли президентские выборы. Победителем на них объявили тогдашнего главу государства Эво Моралеса.
Однако уже в ноябре после нескольких недель демонстраций он оставил должность и страну. Вслед за Моралесом пошло в отставку все высшее руководство Боливии, а власть перешла к оппозиционному вице-спикеру сената Аньес.
На выборах 2020 победу одержал Луис Арсе, однопартиец Моралеса. Аньес признала его победу.
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