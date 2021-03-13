В Алматы разбился военные самолет. Есть жертвы

13 марта, 2021, 14:28

В авиакатастрофе под Алматы (Казахстан) погибли четыре человека, еще двое пострадали

Об этом рассказали в МЧС страны, передает Еспрссо.TV со ссылкой на казахстанский новостной портал Tengrinews .

Сообщается, что информация о катастрофе поступила 13 марта в 17.25 по местному времени (13:25 по Киеву).

Военный самолет АН-26 сообщением Нур-Султан - Алматы пропал с радаров и совершил аварийную посадку в аэропорту Алматы.

Борт принадлежит пограничной службе Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.

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