В Алматы разбился военные самолет. Есть жертвы
13 марта, 2021, 14:28
В авиакатастрофе под Алматы (Казахстан) погибли четыре человека, еще двое пострадали
Об этом рассказали в МЧС страны, передает Еспрссо.TV со ссылкой на казахстанский новостной портал Tengrinews .
Сообщается, что информация о катастрофе поступила 13 марта в 17.25 по местному времени (13:25 по Киеву).
Военный самолет АН-26 сообщением Нур-Султан - Алматы пропал с радаров и совершил аварийную посадку в аэропорту Алматы.
Борт принадлежит пограничной службе Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.
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