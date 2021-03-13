УПЛ: расписание матчей и трансляций 18-го тура чемпионата Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Шахтер" 6 марта победил "Олимпик" - 1:0, а "Динамо" на следующий день обыграло "Минай" - 3:0.
Киевляне набрали 40 очков и сохранили отрыв от дончан в 4 пункта. Третьей с 32 баллами идет "Заря", четвертая с 30 очками- "Десна"
Чемпионат Украины по футболу
18-й тур
13 марта
14:00 "Минай" - "Ингулец", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
17:00 "Ворскла" - "Днепр-1", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
14 марта
14:00 "Мариуполь" - "Колос", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
17:00 "Шахтер" - "Десна", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
17:00 "Заря" - "Динамо", прямая трансляция на телеканале "УНИАН"
19:30 "Александрия" - "Олимпик", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
* матч "Львов" - "Рух" перенесен на неопределенный срок
- Напомним, 6 марта в 17-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла" победила "Мариуполь" , который доигрывал матч вдевятером.
- Также в субботу "Шахтер" обыграл в донецком дерби в Киеве "Олимпик".
- 7 марта "Динамо" победило "Минай" , за который сыграл экс-форвард киевлян Артем Милевский.
- Кроме этого, в воскресенье "Заря" на своем поле победила "Львов" .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти