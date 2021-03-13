УПЛ: расписание матчей и трансляций 18-го тура чемпионата Украины по футболу

13 марта, 2021, 08:08

В 18-м туре Украинской Премьер-лиги "Шахтер" сыграет против "Десны", а "Динамо" встретится с "Зарей"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Шахтер" 6 марта победил "Олимпик" - 1:0, а "Динамо" на следующий день обыграло "Минай" - 3:0.

Киевляне набрали 40 очков и сохранили отрыв от дончан в 4 пункта. Третьей с 32 баллами идет "Заря", четвертая с 30 очками- "Десна"

Чемпионат Украины по футболу

18-й тур

13 марта

14:00 "Минай" - "Ингулец", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

17:00 "Ворскла" - "Днепр-1", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

14 марта

14:00 "Мариуполь" - "Колос", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

17:00 "Шахтер" - "Десна", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

17:00 "Заря" - "Динамо", прямая трансляция на телеканале "УНИАН"

19:30 "Александрия" - "Олимпик", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

* матч "Львов" - "Рух" перенесен на неопределенный срок

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