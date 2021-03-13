Синоптик Наталья Диденко пообещала в воскресенье теплую и ветреную погоду
Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко в facebook.
По ее словам, 14 марта в Украине будет тепло, но снова усилится юго-западный ветер.
"В течение дня температура воздуха будет бороться с недавним снегом достаточно высокими градусами - ожидается +4...+9, в Крыму и юго-западе Украины местами +10...+15. Очередной атмосферный фронт принесет дожди в западную часть, вечером осадки дойдут до Винницкой, Житомирской и Киевской областей. На остальной территории завтра будет сухая погода", - написала Диденко.
Она добавила, что в Киеве завтра ожидается увеличение облачности, но без существенных осадков. Ночью до +2 градусов, днем до +7 градусов.
"Пока устойчивого и мощного вала потепления не видно, все постепенно, с температурными колебаниями. Это - и к лучшему. По асфальту через большие лужи еще как-то переплывем-перепрыгнем, а вот за пределами крупных городов наводнения и подтопления вряд ли порадуют. Поэтому радуемся разумной постепенной весне", - призвала Наталья Диденко.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти