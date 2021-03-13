Синоптик Наталья Диденко пообещала в воскресенье теплую и ветреную погоду

13 марта, 2021, 19:07

В воскресенье, 14 марта, в Украине установится теплая и ветреная погода

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко в facebook.

По ее словам, 14 марта в Украине будет тепло, но снова усилится юго-западный ветер.

"В течение дня температура воздуха будет бороться с недавним снегом достаточно высокими градусами - ожидается +4...+9, в Крыму и юго-западе Украины местами +10...+15. Очередной атмосферный фронт принесет дожди в западную часть, вечером осадки дойдут до Винницкой, Житомирской и Киевской областей. На остальной территории завтра будет сухая погода", - написала Диденко.

Она добавила, что в Киеве завтра ожидается увеличение облачности, но без существенных осадков. Ночью до +2 градусов, днем до +7 градусов.

"Пока устойчивого и мощного вала потепления не видно, все постепенно, с температурными колебаниями. Это - и к лучшему. По асфальту через большие лужи еще как-то переплывем-перепрыгнем, а вот за пределами крупных городов наводнения и подтопления вряд ли порадуют. Поэтому радуемся разумной постепенной весне", - призвала Наталья Диденко.

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