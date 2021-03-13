Россиянам запретили использовать "Катюшу" вместо гимна на Олимпийских играх

13 марта, 2021, 22:49

Спортивный арбитражный суд запретил россиянам использовать песню "Катюша" вместо национального гимна на Олимпийских играх в Токио и Пекине

Об этом сообщает Inside the Games.

CAS (Спортивный арбитражный суд) отклонил запрос Олимпийского комитета России (ОКР) на использование песни "Катюша" в качестве замены государственного гимна на Олимпиадах в Токио и в Пекине.

В январе комиссия спортсменов ОКР предложила использовать песню "Катюша" в качестве музыкального сопровождения спортсменов на крупных международных стартах, включая Олимпийские игры. После отказа, решение было опротестовано в CAS.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда (СAS), российским спортсменам запрещено выступать под флагом страны на международных соревнованиях за систематическое нарушение антидопинговых правил.

Представителям сборной России запретили использовать и другую национальную символику, а также исполнять гимн своей страны. Санкции в отношении российских спортсменов вступили в силу с момента вынесения судом вердикта 17 декабря и будут действовать два года.

Напомним, 18 февраля россиянам не позволили использовать песню "Катюша" вместо национального гимна на чемпионате мира по лыжным видам спорта.

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