Россиянам запретили использовать "Катюшу" вместо гимна на Олимпийских играх
Об этом сообщает Inside the Games.
CAS (Спортивный арбитражный суд) отклонил запрос Олимпийского комитета России (ОКР) на использование песни "Катюша" в качестве замены государственного гимна на Олимпиадах в Токио и в Пекине.
В январе комиссия спортсменов ОКР предложила использовать песню "Катюша" в качестве музыкального сопровождения спортсменов на крупных международных стартах, включая Олимпийские игры. После отказа, решение было опротестовано в CAS.
Согласно решению Спортивного арбитражного суда (СAS), российским спортсменам запрещено выступать под флагом страны на международных соревнованиях за систематическое нарушение антидопинговых правил.
Представителям сборной России запретили использовать и другую национальную символику, а также исполнять гимн своей страны. Санкции в отношении российских спортсменов вступили в силу с момента вынесения судом вердикта 17 декабря и будут действовать два года.
- Напомним, 18 февраля россиянам не позволили использовать песню "Катюша" вместо национального гимна на чемпионате мира по лыжным видам спорта.
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