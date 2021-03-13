"Реал" спасся в игре с "Эльче" и опередил "Барселону" в чемпионате Испании
13 марта, 2021, 19:22
В 27-м туре чемпионата Испании по футболу "Реал" победил "Эльче", уступая по ходу матча
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Эльче" вышел вперед на 61-й минуте, когда забил Дани Кальво.
На 73-й минуте счет сравнял Карим Бензема. В компенсированное арбитром время французский форвард сделал дубль и принес "Реалу" победу.
"Реал" выиграл у "Эльче" 2:1, набрал 57 очков и вышел на второе место. Мадридцы на 1 очко опережают "Барселону" и на 5 баллов отстают от "Атлетико".
Чемпионат Испании
27-й тур
13 марта
"Барселона" - "Эльче" 2:1
Голы: Бензема, 73, 90+1 - Кальво, 61
- 12 марта сообщалось, что нападающий "Ювентуса" Роналду может вернуться в мадридский "Реал".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти