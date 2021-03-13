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Espreso.tvСпорт"Реал" спасся в игре с "Эльче" и опередил "Барселону" в чемпионате Испании

"Реал" спасся в игре с "Эльче" и опередил "Барселону" в чемпионате Испании


фото: Getty Images
В 27-м туре чемпионата Испании по футболу "Реал" победил "Эльче", уступая по ходу матча

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Эльче" вышел вперед на 61-й минуте, когда забил Дани Кальво.

На 73-й минуте счет сравнял Карим Бензема. В компенсированное арбитром время французский форвард сделал дубль и принес "Реалу" победу.

"Реал" выиграл у "Эльче" 2:1, набрал 57 очков и вышел на второе место. Мадридцы на 1 очко опережают "Барселону" и на 5 баллов отстают от "Атлетико".

Чемпионат Испании

27-й тур

13 марта

"Барселона" - "Эльче" 2:1

Голы: Бензема, 73, 90+1 - Кальво, 61

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